Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Ларссон6:4, 6:4Вихлянцева
Теннис  Кравчук6:3, 6:4, 7:6Дельбонис
Теннис  Павлюченкова6:1, 1:0Тиг
Теннис  Дутра Силва4:6, 7:6, 2:6, 7:6, 6:2Южный
Теннис  Габашвили7:6, 6:2, 6:7, 3:6, 2:6Бургос
Теннис  Веснина6:2, 3:6, 6:4Хаддад Майя
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мэнни Пакьяо: Поддерживаю введение военного положения в регионе Минданао

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поддержал решение президента Филиппин ввести военное положение в регионе Минданао.

«Мы должны быть благодарны за то, что у нас есть сильный президент, который борется с проблемами. Я поддерживаю его решение. Я знаю президента, и он ненавидит обижать маленьких людей. Ему не нравится, когда ущемляют бедняков», — приводит Boxing Scene слова Пакьяо.

Напомним, что решение о введении военного положения было принято из-за угрозы со стороны исламской группировки. Правозащитники считают, что военное положение приведет к нарушениям прав человека.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Боб Арум пообещал болельщикам организовать бой Пакьяо - КроуфордПромоутер Боб Арум намерен в будущем организовать поединок между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо и действующим чемпионом мира в суперлегком весе по двум версиям американцем Теренсом Кроуфордом.Конор Макгрегор: Если Мэйвезер наложил в штаны, я проведу бой с ПакьяоЗнаменитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор не уверен в том, что он проведет поединок с Флойдом Мэйвезером в 2017 году.Бой Пакьяо - Хорн состоится 2 июля в АвстралииЧемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо проведет следующий поединок в начале июля.Бой Пакьяо - Хорн может состояться 2 июляЧемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо может провести следующий поединок в начале июля.Ожидание Ковалева и пробуксовка Головкина. Главные события мартаОжидание Ковалева и пробуксовка Головкина. Главные события марта«Советский спорт» подводит итоги уходящего месяца на профессиональном ринге.Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераБезвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераПоединки минувшего уик-энда внесли сумятицу в и без того запутанное распределение главных ролей на современном ринге.Боб Арум: Надеюсь, бой Пакьяо – Хан состоится в ноябреГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию вокруг поединка Мэнни Пакьяо - Амир Хан.Боб Арум: Хан не будет следующим соперником ПакьяоФилиппинский боксер полусреднего веса, чемпион мира по версии WBO Мэнни Пакьяо не будет проводить бой против Амира Хана. Об этом заявил его промоутер Боб Арум.День в истории. Знаменитому тренеру Фредди Роучу – 57!День в истории. Знаменитому тренеру Фредди Роучу – 57!Сегодня исполняется 57 лет одному из самых титулованных тренеров современности Фредди Роучу.«Я выходил на ринг мертвецом, но решил драться» Супербои, проигранные на весах«Я выходил на ринг мертвецом, но решил драться» Супербои, проигранные на весахОчень часто самым опасным и жестоким оппонентом знаменитых боксеров становились вовсе не другие чемпионы, а обычные весы.Хуан Мануэль Маркес: Не соглашусь на пятый бой с Пакьяо даже за 100 млнБывший чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес заявил, что ни при каких условиях не согласится на пятый бой с чемпионом WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.Бой Пакьяо – Хан перенесен на 20 маяПоединок между чемпионом мира WBO в полусреднем весе филиппинцем Мэнни Пакьяо и британцем Амиром Ханом состоится 20 мая, а не в апреле, как планировалось ранее.Хуану Мануэлю Маркесу предлагают 70 млн $ за пятый бой с Пакьяо в КитаеХуану Мануэлю Маркесу предлагают 70 млн $ за пятый бой с Пакьяо в КитаеЭкс-чемпиону мира в четырех весовых категориях мексиканцу Хуану Мануэлю Маркесу продолжают поступать заманчивые предложения по организации пятого поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.Пакьяо в июле может провести бой против ПроводниковаПромоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинеца Мэнни Пакьяо Боб Арум сообщил, что боксер в июле может провести бой с россиянином Русланом Проводниковым.Бокс в жизни великих. Роберт Де НироБокс в жизни великих. Роберт Де Ниро«Советский спорт» рассказывает о роли бокса в жизни одного из самых популярных киноактеров современности.Мэнни Пакьяо сразится с Амиром Ханом 23 апреляЗнаменитый филиппинский боец Мэнни Пакьяо 23 апреля проведет поединок с серебряным медалистом Олимпиады-2004 в Афинах британцем Амиром Ханом.Мэнни Пакьяо: Ведем переговоры с Амиром Ханом о поединке38-летний чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах на будущее.Василий Ломаченко: Мне интересен бой с Гарсией или Пакьяо. Первый более реаленУкраинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что он готов встретиться с Майки Гарсией и Мэнни Пакьяо.Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему соперника по следующему боюФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо предложил своим болельщикам выбрать ему соперника по бою.Ломаченко хочет сразиться с Майки ГарсиейДвукратный олимпийский чемпион украинец Василий Ломаченко хотел бы провести поединок с американцем Майки Гарсией.
Гольф
Тайгер Вудс был задержан полицией в состоянии алкогольного опьянения
Лыжный спорт
Елена Вяльбе: FIS разрешила временно отстраненным лыжникам тренироваться в составе сборной России
Бокс
Андрей Рябинский: Продолжу финансировать бокс, но мои функции будет выполнять Вадим Корнилов
Теннис
ВИДЕО ДНЯ: В Москве ураган снес крытый теннисный корт
все новости
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяовсе новости