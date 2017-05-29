Мэнни Пакьяо: Поддерживаю введение военного положения в регионе Минданао

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поддержал решение президента Филиппин ввести военное положение в регионе Минданао.



«Мы должны быть благодарны за то, что у нас есть сильный президент, который борется с проблемами. Я поддерживаю его решение. Я знаю президента, и он ненавидит обижать маленьких людей. Ему не нравится, когда ущемляют бедняков», — приводит Boxing Scene слова Пакьяо.



Напомним, что решение о введении военного положения было принято из-за угрозы со стороны исламской группировки. Правозащитники считают, что военное положение приведет к нарушениям прав человека.