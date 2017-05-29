Марко Верратти: Вряд ли я покину «ПСЖ»

Полузащитник «Париж Сен-Жермен» Марко Верратти поведал о планах на будущее.

«Думаю, что в следующем сезоне я останусь в «ПСЖ». У меня контракт на четыре года и маловероятно, что я могу поменять клуб. Грядущий сезон будет очень важным, мы способны на многое. Я горд был частью такого большого проекта, за пять лет клуб стал мне второй семьей», - приводит слова Верратти Football Espana.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» занял второе место в чемпионате Франции, выиграл Кубок страны и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.