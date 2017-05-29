В Калининграде любимые блюда Роналду и Месси вошли в «футбольное меню» одного из ресторанов

В ресторанах Калининграда прошел конкурс, объявленный региональным министерством по культуре и туризму, по определению лучшего «футбольного меню» к чемпионату мира-2018, сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018.



Победителем конкурса, в котором приняли участие 15 заведений, стал ресторан «Тироль», владельцы которого включили в меню любимые блюда футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также блюда-шутки на футбольную тематику.



Как рассказал представитель победившего ресторана Максим Ткачев, им были предложены три концепции. Первая – «Классика футбола» - включает большой набор традиционных блюд для болельщиков, в том числе бургеры и наборы колбас. «Для второй концепции мы нашли любимые блюда знаменитых футболистов, например, мы узнали, что Криштиану Роналду очень любит треску с картофелем и яичницей, а Лионель Месси - курицу по-неаполитански. Нашел место в предложении и местный деликатес - рыба калкан, которую мы готовим специально для Юрия Жиркова, когда он приезжает в Калининград», - сообщил Ткачев.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.