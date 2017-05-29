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Габулов приехал в расположение сборной России

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Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».

Напомним, что Габулов 18 мая был включен в расширенный состав российской сборной после травмы вратаря «Зенита» Андрея Лунева, но получил разрешение пропустить начало сбора из-за участия «Арсенала» й в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.

Матч

Арсенал - Енисей - 1:0 (1:0)

Голы

Шевченко 29 (1:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Денисов, Беляев, Григалава, Комбаров, Александров, Максимов (Шевченко, 8, Берхамов, 88), Боурчану, Горбатенко, Думбия, Расич (Власов, 78)

Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Саркисов, 53), Ланин, Семакин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Самодин (Малоян, 80)

Предупреждения:

Думбия, 63; Шевченко, 81; Комбаров, 84; Габулов, 90 - Ланин, 28; Козлов, 85

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

28 мая 18:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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