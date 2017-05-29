Габулов приехал в расположение сборной России
Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».
Владимир Габулов прибыл в расположение @TeamRussia ! pic.twitter.com/GIf4WoVtSc— Сборная России (@TeamRussia) 29 мая 2017 г.
Напомним, что Габулов 18 мая был включен в
расширенный состав российской сборной после травмы вратаря «Зенита» Андрея
Лунева, но получил разрешение пропустить начало сбора из-за участия «Арсенала»
й в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.
Матч
Голы
Шевченко 29 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Денисов, Беляев, Григалава, Комбаров, Александров, Максимов (Шевченко, 8, Берхамов, 88), Боурчану, Горбатенко, Думбия, Расич (Власов, 78)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Саркисов, 53), Ланин, Семакин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Самодин (Малоян, 80)
Предупреждения:
Думбия, 63; Шевченко, 81; Комбаров, 84; Габулов, 90 - Ланин, 28; Козлов, 85
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
28 мая 18:00, Арсенал, Текстовая трансляция