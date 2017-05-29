Габулов приехал в расположение сборной России

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».

Напомним, что Габулов 18 мая был включен в расширенный состав российской сборной после травмы вратаря «Зенита» Андрея Лунева, но получил разрешение пропустить начало сбора из-за участия «Арсенала» й в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.