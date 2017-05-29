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Сергей Фурсенко: Манчини – основной кандидат на должность главного тренера «Зенита»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об отставке Мирчи Луческу, а также прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини на пост главного тренера сине-бело-голубых.

– Означает ли увольнение Мирчи Луческу, что причина не самого удачного сезона – в тренере?
– Нет, здесь целый ряд обстоятельств. Луческу, надо отдать ему должное, очень сильный специалист. Мирча позитивно зарекомендовал себя в «Шахтере», да и на предыдущих местах у него все было успешно. Мне кажется, он просто не смог вписаться в тот стиль и коллектив, который был в «Зените». 

– Правда ли, что главный кандидат на должность тренера «Зенита» – Роберто Манчини?
– Правда, - приводит слова Фурсенко официальный сайт «Матч ТВ». 

Напомним, 29 мая в московском офисе «Газпрома» на улице Наметкина прошла встреча Алексея Миллера и Роберто Манчини. 

Ранее в СМИ сообщалось, что первые переговоры итальянского тренера с руководством сине-бело-голубых завершились успешно, а сам специалист уже прилетел в Россию, чтобы подписать контракт с «Зенитом». По сообщениям итальянских источников, зарплата Роберто составит 5-6 миллионов евро. 

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