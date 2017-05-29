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Габашвили проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Теймураз Габашвили не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

Габашвили в понедельник проиграл доминиканцу Виктору Эстрелье со счетом 7:6 (11:9), 6:2, 6:7 (3:7), 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 4 часа 20 минут.

Эстрелья следующий матч проведет с французом Ришаром Гаске, который в своем матче первого раунда обыграл бельгийца Артура де Грефа со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:3.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг

Матч

Габашвили Т. (Россия) - Бургос В. (Доминиканская Республика) - 7:6, 6:2, 6:7, 3:6, 2:6

Место и дата

29 мая 16:30, , Онлайн-трансляция

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