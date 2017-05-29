Габашвили проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Теймураз Габашвили не смог пробиться во второй
круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
Габашвили в понедельник проиграл доминиканцу Виктору Эстрелье со счетом
7:6 (11:9), 6:2, 6:7 (3:7), 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 4 часа 20 минут.
Эстрелья следующий матч проведет с французом Ришаром Гаске, который в
своем матче первого раунда обыграл бельгийца Артура де Грефа со счетом 6:2,
3:6, 6:1, 6:3.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Габашвили Т. (Россия) - Бургос В. (Доминиканская Республика) - 7:6, 6:2, 6:7, 3:6, 2:6
Место и дата
29 мая 16:30, , Онлайн-трансляция
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