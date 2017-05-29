Андрей Рябинский: Первый бой Ковалева с Уордом – типичный пример грязного судейства

Андре Уорд и Сергей Ковалев Фото: Gettyimages.ru

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о втором поединке между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, который пройдет 17 июня.

«Буду очень болеть за Серегу. Бой проходит в США против американца и все судьи – американцы. Они отдают бой своему. Классика. Значит, надо выигрывать более уверенно. Желательно нокаутом.

Первый бой останется в анналах истории как типичный пример грязного судейства, над которым смеется весь мир. Зачем Уорду такое чемпионство?» - сказал Рябиснкий.

Напомним, что первый бой завершился победу Уорда единогласным решением судей с одинаковым счетом 114-113.