Андрей Рябинский: Первый бой Ковалева с Уордом – типичный пример грязного судейства
Андре Уорд и Сергей КовалевФото: Gettyimages.ru
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о втором поединке между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, который пройдет 17 июня.
«Буду очень болеть за Серегу. Бой проходит в США против американца и все судьи – американцы. Они отдают бой своему. Классика. Значит, надо выигрывать более уверенно. Желательно нокаутом.
Первый бой останется в анналах истории как типичный пример грязного судейства, над которым смеется весь мир. Зачем Уорду такое чемпионство?» - сказал Рябиснкий.
Напомним, что первый бой завершился победу Уорда единогласным решением судей с одинаковым счетом 114-113.
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