Веснина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй
круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
Веснина в стартовом матче на турнире обыграла
бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:2, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2
часа 12 минут.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Веснина поспорит
с представительницей США Варварой Лепченко.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Хаддад Майя Б. (Бразилия) - 6:2, 3:6, 6:4
Место и дата
29 мая 19:35, , Онлайн-трансляция
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