Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.
1. Бывший главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде возглавил «Барселону». Контракт с 53-летним испанским специалистом рассчитан на два года c возможностью продления еще на один.
2. Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение
сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне
Кубка конфедераций-2017.
3. Футболисты «Хаддерсфилда» в серии пенальти переиграли «Рединг» в финале плей-офф «Чемпионшипа», второго по силе дивизиона чемпионата Англии, и вышли в премьер-лигу.
4. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что в
будущем планирует меньше времени удалять боксу, а его должность займет Вадим
Корнилов.
5. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил заявления пяти российских
лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима
Вылегжанина и Евгении Шаповаловой - о снятии запрета на их допуск к
международным стартам.
6. Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй
круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже. Также в
понедельник на «Ролан Гаррос» победы в одиночном разряде одержали Екатерина
Александрова, Анастасия Павлюченкова и Константин Кравчук.
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