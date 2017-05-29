Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.



1. Бывший главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде возглавил «Барселону». Контракт с 53-летним испанским специалистом рассчитан на два года c возможностью продления еще на один.

2. Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне Кубка конфедераций-2017.



3. Футболисты «Хаддерсфилда» в серии пенальти переиграли «Рединг» в финале плей-офф «Чемпионшипа», второго по силе дивизиона чемпионата Англии, и вышли в премьер-лигу.

4. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что в будущем планирует меньше времени удалять боксу, а его должность займет Вадим Корнилов.



5. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил заявления пяти российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой - о снятии запрета на их допуск к международным стартам.



6. Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже. Также в понедельник на «Ролан Гаррос» победы в одиночном разряде одержали Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Константин Кравчук.



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