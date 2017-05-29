Кивисте принял квалификационное предложение «Автомобилиста»

Эх, нам бы Кузю в КХЛ! Топ-5 игроков, за которых надо бороться перед ОИ-2018

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о ключевых хоккеистах сборной России, которых хотелось бы заманить в КХЛ .