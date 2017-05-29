Кивисте принял квалификационное предложение «Автомобилиста»
Финский защитник Томми Кивисте,
находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное
предложение екатеринбургского «Автомобилиста», сообщает официальный сайт КХЛ.
Кивисте подписал двусторонний контракт на
два года.
Напомним, что Кивисте перешел в «Автомобилист» в 2015 году. В прошедшем сезоне КХЛ 25-летний защитник провел в составе екатеринбургского клуба 57 игр, в которых забросил две шайбы и отдал три передачи.
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