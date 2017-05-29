«Рома» продлила контракт со Стротманом
Римская «Рома» продлила контракт с
голландским полузащитником Кевином Стротманом, сообщает официальный сайт клуба
серии А.
Теперь соглашение 27-летнего хавбека с «Ромой»
рассчитано до лета 2022 года.
Напомним, что Стротман перешел в «Рому» из голландского ПСВ в 2013 году и с тех пор провел за римлян 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. В нынешнем сезоне на счету голландца 33 матча и четыре мяча в чемпионате Италии.
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