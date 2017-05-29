Классон и Гранквист вызваны в сборную Швеции
Шведские игроки «Краснодара» Андреас
Гранквист и Виктор Классон приглашены в национальную команду на матч
отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Франции и товарищескую
игру с командой Норвегии, сообщает официальный сайт Шведского футбольного
союза.
Матч с французами пройдет 9 июня в
Стокгольме, а товарищеская игра с норвежцами - 13 июня в Осло.
После пяти матчей сборная Швеции с 10
очками занимает второе место в отборочной группе A, отставая на три балла от лидирующих
французов.
Напомним, что Гранквист в прошедшем сезоне провел в составе «Краснодара» 43 матча и забил три мяча. В активе Классона 18 игр и пять голов.
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