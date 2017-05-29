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Классон и Гранквист вызваны в сборную Швеции

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Шведские игроки «Краснодара» Андреас Гранквист и Виктор Классон приглашены в национальную команду на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Франции и товарищескую игру с командой Норвегии, сообщает официальный сайт Шведского футбольного союза.

Матч с французами пройдет 9 июня в Стокгольме, а товарищеская игра с норвежцами - 13 июня в Осло.

После пяти матчей сборная Швеции с 10 очками занимает второе место в отборочной группе A, отставая на три балла от лидирующих французов.

Напомним, что Гранквист в прошедшем сезоне провел в составе «Краснодара» 43 матча и забил три мяча. В активе Классона 18 игр и пять голов.

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