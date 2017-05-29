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M-1 Challenge 80. Россиянин Казбанов сразится против новозеландца Ропати

Источник:  Mix FightКомментарии

15 июня в Харбине состоится международный турнир M-1 Challenge 80, на котором в рейдже дебютирует Артем Казбанов (Арта Рязань и Сечь PRO, 7-1), который сразится с Брэндоном Ропати (Новая Зеландия, 8-1).

Брэндон Ропати является достойным потомком новозеландских воинственных туземных племен. В ринг он выходит воевать и почти все его бои закончились досрочно – тяжеленые удары приносили ему нокауты, но некоторые противники успевали сдаться под их градом.

Артем Казбанов является тренером и лидером своего клуба «Арта» из Рязани, который уже подарил российским болельщиков таких ярких бойцов как Михаил Коробков и Николай Савилов. Сам Артем уже провел на профессиональной арене 8 поединков и в 7 из них одержал уверенные победы, также участвовал в реалити-шоу M-1 Fighter, в котором не проиграл ни одного боя, но был вынужден сняться из-за травмы. Пришло время и ему высоко поднять знамя рязанского клуба и вместе с Михаилом Коробковым представлять российские смешанные единоборства в далеком Харбине.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(Свыше 93 кг), Маркус Винициус «Гора» Лопес (Бразилия), 11-5 - Сергей Харитонов (Россия), 24-6

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе
Тимур Нагибин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 9-2 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-5

(До 65,8 кг), Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 10-2-1 - Асиркебай Джининсибиеке (Китай), 12-4

(До 84 кг), Артем Казбанов (Арта Рязань и Сечь PRO), 7-1 - Брэндон Ропати (Новая Зеландия), 8-1

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