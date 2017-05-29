«Вольфсбург» снова обыграл брауншвейгский «Айнтрахт» и сохранил место в бундеслиге
Футболисты «Вольфсбурга» сохранили место в
первой немецкой бундеслиге, обыграв на выезде «Айнтрахт» из Брауншвейга в
ответном переходном матче.
Встреча, прошедшая в Брауншвейге в
понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил
на 49-й минуте Виейринья.
Первый матч, который прошел в Вольфсбурге
25 мая, также завершился победой «Вольфсбурга» - 1:0.
Следующий сезон «Вольфсбург» вновь начнет в элитном дивизионе немецкого футбола, а «Айнтрахт» выступит во второй бундеслиге.
Матч
Айнтрахт Б - Вольфсбург - 0:1 (0:0)
Голы
Виейринья 49 (0:1).
Состав
Айнтрахт Б: Фейзич, Зауэр, Райхель, Декарли, Вальсвик, Боланд, Хелифи (Титц, 79), Хохшайдт (Абдуллахи, 58), Омладич, Шонфельд (Эрнандес, 58), Нюман
Вольфсбург: Кастельс, Волльшайд, Кнохе, Виейринья (Дежага, 68), Треш, Гилавоги, Малли, Луис Густаво, Герхардт, Дидави (Арнольд, 78), Гомес (Осимхен, 90)
Предупреждения:
Зауэр, 11 - Гомес, 36; Дидави, 75
Удаления:
Зауэр, 82 - нет
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
29 мая 21:30, Айнтрахт, Онлайн-трансляция