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«Вольфсбург» снова обыграл брауншвейгский «Айнтрахт» и сохранил место в бундеслиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Вольфсбурга» сохранили место в первой немецкой бундеслиге, обыграв на выезде «Айнтрахт» из Брауншвейга в ответном переходном матче.

Встреча, прошедшая в Брауншвейге в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 49-й минуте Виейринья.

Первый матч, который прошел в Вольфсбурге 25 мая, также завершился победой «Вольфсбурга» - 1:0.

Следующий сезон «Вольфсбург» вновь начнет в элитном дивизионе немецкого футбола, а «Айнтрахт» выступит во второй бундеслиге.

Матч

Айнтрахт Б - Вольфсбург - 0:1 (0:0)

Голы

Виейринья 49 (0:1).

Состав

Айнтрахт Б: Фейзич, Зауэр, Райхель, Декарли, Вальсвик, Боланд, Хелифи (Титц, 79), Хохшайдт (Абдуллахи, 58), Омладич, Шонфельд (Эрнандес, 58), Нюман

Вольфсбург: Кастельс, Волльшайд, Кнохе, Виейринья (Дежага, 68), Треш, Гилавоги, Малли, Луис Густаво, Герхардт, Дидави (Арнольд, 78), Гомес (Осимхен, 90)

Предупреждения:

Зауэр, 11 - Гомес, 36; Дидави, 75

Удаления:

Зауэр, 82 - нет

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

29 мая 21:30, Айнтрахт, Онлайн-трансляция

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