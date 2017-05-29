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Наставник «Хаддерсфилда»: Выход в АПЛ – сродни сказке

Источник:  The SunКомментарии

Главный тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер сравнил со сказкой выход своей команды в английскую премьер-лигу.

«Многие эксперты перед сезоном не брали нас в счет. Но по ходу сезона я понял, что мы можем прибавить. То, что произошло - невероятная история, сказка. Я так счастлив, потому что когда приехал, люди сказали, что у меня нет опыта: нет опыта в британском футболе, нет опыта работы с игроками. Мне всегда приходилось бороться с этим. Доказано, что опыт важен, но это не все. Еще сердце и желание», - приводит The Sun слова Вагнера.

В понедельник на стадионе «Уэмбли» футболисты «Хаддерсфилда» в серии пенальти победили «Рединг» в финале «Чемпионшипа» и вышли в премьер-лигу.

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