Жозеп Бартомеу: Вальверде сказал, что счастлив возглавить «Барселону»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал назначение Эрнестесто Вальверде главным тренером каталонской команды.

«Я лично разговаривал с Вальверде, он сказал, что очень счастлив и взволнован. Эрнесто имеет способности, суждения, знания и опыт. Он является большим болельщиком футбола. Имеет свой стиль и оригинальные способы работы. Также он страстный любитель использовать различные технологии в тренировочном процессе», - приводит слова Бартомеу официальный сайт «Барселоны».

Напомним, 53-летний специалист подписал контракт на два года с дополнительной опцией продления еще на год. Презентация нового тренера каталонского клуба состоится в четверг, 1 июня.