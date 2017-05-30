Жозеп Бартомеу: Вальверде сказал, что счастлив возглавить «Барселону»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал
назначение Эрнестесто Вальверде главным тренером каталонской команды.
«Я лично разговаривал с Вальверде, он сказал, что очень
счастлив и взволнован. Эрнесто имеет способности, суждения, знания и опыт. Он
является большим болельщиком футбола. Имеет свой стиль и оригинальные способы
работы. Также он страстный любитель использовать различные технологии в
тренировочном процессе», - приводит слова Бартомеу официальный сайт «Барселоны».
Напомним, 53-летний специалист подписал контракт на два года
с дополнительной опцией продления еще на год. Презентация нового тренера
каталонского клуба состоится в четверг, 1 июня.
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