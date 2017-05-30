Чемпион шведской лиги Энеруд перешел в «Сочи»

Нападающий шведского хоккейного клуба XB-71 Симон Энеруд станет игроком «Сочи», сообщает официальный сайт «леопардов».

28-летний форвард провел всю карьеру в Швеции. В составе своего родного клуба ХВ-71 дважды выигрывал национальный чемпионат. Особенно триумфальным для него выдался прошедший сезон: к золотым медалям шведской SHL Симон добавил приз имени Стефана Лива – награда самому ценному игроку плей-офф. К слову, в седьмом матче финальной серии именно Энеруд забросил победную шайбу, отличившись в овертайме.

В «регулярке» чемпионата Швеции 2016/17 форвард набрал 29 (14+15) очков в 37-ми играх при показателе «плюс 13». А за 16 матчей плей-офф Симон забросил 10 шайб и сделал 3 голевые передачи, став лучшим снайпером розыгрыша кубка.

Стоит отметить, что по ходу сезона игрок вызывался в сборную Швеции на один из этапов Евротура.