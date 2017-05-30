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Федор Смолов: Никаких проблем во взаимопонимании с Дзюбой не будет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов рассказал о взаимоотношениях в национальной команде с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Вне поля мы знакомы довольно давно, и никаких проблем никогда не было. На поле, я уверен, тоже проблем никаких не будет. Мы и на Евро играли год назад, правда, немного в другую схему.

Артем, несмотря на свои габариты, очень хорошо играет ногами и понимает футбол. Он воспитанник спартаковской школы. Поэтому никаких проблем во взаимопонимании не будет», - приводит слова Смолова «Матч ТВ».

Напомним, сбор национальной команды в Нойштифте продлится до 3 июня, после чего сборная России отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией.

С 6 по 8 июня подопечные Станислава Черчесова будет тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили.

Добавим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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