Федор Смолов: Никаких проблем во взаимопонимании с Дзюбой не будет
Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов
рассказал о взаимоотношениях в национальной команде с форвардом «Зенита»
Артемом Дзюбой.
«Вне поля мы знакомы довольно давно, и никаких проблем никогда не было. На поле, я уверен, тоже проблем никаких не будет. Мы и на Евро играли год назад, правда, немного в другую схему.
Артем, несмотря на свои
габариты, очень хорошо играет ногами и понимает футбол. Он воспитанник
спартаковской школы. Поэтому никаких проблем во взаимопонимании не будет», -
приводит слова Смолова «Матч ТВ».
Напомним, сбор национальной команды в Нойштифте продлится до
3 июня, после чего сборная России отправится в Будапешт на товарищеский матч с
Венгрией.
С 6 по 8 июня подопечные Станислава Черчесова будет
тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили.
Добавим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России
сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня,
Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).