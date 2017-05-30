Тимофей Мозгов: Однажды меня не пустили на Формулу-1
Чемпион НБА Тимофей Мозгов в интервью рассказал о
неудавшейся попытке побывать на Формуле-1.
«Давным-давно мы с Алексеем Кузяшиным организовали встречу,
которая должна была состояться с Виталием Петровым, когда он выступал в
Формуле-1. Мне обещали, что меня проведут за кулисы, все покажут, я буду вместе
с командой наблюдать, как это все устроено.
Для меня такая возможность была чем-то невероятно крутым. Мы
планировали и с Виталием встретиться, и поужинать, в общем должно было быть все
красиво.
Мы купили билеты на самолет, тогда гран-при проходил в Барселоне. Я поехал в аэропорт. Меня спрашивают: «А вы куда летите, молодой человек?» Я отвечаю: «В Барселону!» А мне в ответ: «А у вас визы нет» ... Оказалось, не буду говорить, кто напутал, но напутали с визой. Потому что у меня на тот момент стояла виза Кипра, а она выглядит, как шенгенская, мы глянули на нее и подумали, здорово, открытая виза, можно лететь. В итоге меня, конечно, не пустили, я не познакомился с Виталием Петровым и так и не побывал на Формуле-1, - приводит слова Мозгова «Спорт FM».