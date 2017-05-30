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«Химки» оштрафованы на 300 тысяч рублей за высказывания в адрес судей

Источник:  ТАССКомментарии

Единая Лига ВТБ оштрафовала баскетбольный клуб «Химки» на 300 тысяч рублей за высказывания в адрес арбитров со стороны защитника Алексея Шведа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

«В понедельник прошло заседание директората Единой лиги ВТБ. За нарушение пункта регламента 58.2.4 было принято решение оштрафовать клуб «Химки» на 300 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе Лиги ВТБ.

Напомним, после второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» Швед выступил с критикой в адрес арбитров встречи, заявив, что их ошибки в концовке могли повлиять на итог игры.

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