Отец Романа Еременко уволен с поста тренера карагандинского «Шахтера»
Главный тренер карагандинского «Шахтера» Алексей Еременко отправлен в
отставку.
«Исполнительный директор футбольного клуба «Шахтер»
Абильдаев Аскар Зубайдилдаевич и главный тренер Алексей Борисович Еременко
принимая во внимание неудовлетворительное текущее положение команды в турнирной
таблице премьер-лиги, пришли к взаимному соглашению о прекращении трудовых
отношений между главным тренером и АО «Футбольный клуб «Шахтер».
Исполнительный директор «АО «ФК Шахтер» Абильдаев А.З. и
спортивный директор Солошенко И.А., исходя из текущего неудовлетворительного
выступления команды в чемпионате, подали заявления об отставке», - говорится на
официальном сайте карагандинской команды.
53-летний Еременко возглавил «Шахтер» в 2016 году, в нынешнем сезоне под его руководством команда набрала девять очков в 13 матчах и идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
Напомним, Еременко-старший является отцом трех футболистов: Полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, 34-летнего Алексея ранее выступающего в «Сатурне» и «Рубине» и 18-летнего Сергея, играющего в швейцарском «Базеле».