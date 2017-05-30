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Отец Романа Еременко уволен с поста тренера карагандинского «Шахтера»

Источник:  ФК «Шахтер» (Караганда)Комментарии

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Алексей Еременко отправлен в отставку.

«Исполнительный директор футбольного клуба «Шахтер» Абильдаев Аскар Зубайдилдаевич и главный тренер Алексей Борисович Еременко принимая во внимание неудовлетворительное текущее положение команды в турнирной таблице премьер-лиги, пришли к взаимному соглашению о прекращении трудовых отношений между главным тренером и АО «Футбольный клуб «Шахтер».

Исполнительный директор «АО «ФК Шахтер» Абильдаев А.З. и спортивный директор Солошенко И.А., исходя из текущего неудовлетворительного выступления команды в чемпионате, подали заявления об отставке», - говорится на официальном сайте карагандинской команды.

53-летний Еременко возглавил «Шахтер» в 2016 году, в нынешнем сезоне под его руководством команда набрала девять очков в 13 матчах и идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Напомним, Еременко-старший является отцом трех футболистов: Полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который  отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, 34-летнего Алексея ранее выступающего в «Сатурне» и «Рубине» и 18-летнего Сергея, играющего в швейцарском «Базеле».

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