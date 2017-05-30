«Матч звезд НХЛ» в 2018 году пройдет в Тампе
«Матч звезд НХЛ» в 2018 году пройдет в городе Тампа, а
местный хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет одним из организаторов, сообщает
официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Формат «Матча звезд»останется прежним. Согласно
правилам турнира «Матч звезд» будет разделен на три 20-минутных
поединка, в которых примут участие четыре команды: из Тихоокеанского,
Центрального, Атлантического и Столичного дивизионов.
Двухдневный уик-энд пройдет на льду «Амали-Арены» 27 и 28 января. «Матч звезд» в Тампе пройдет во второй раз. Впервые это произошло в 1999 году.
This will be our second time hosting #NHLAllStar & we can’t wait to welcome the hockey world back to #Tampa ☀️— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 29 мая 2017 г.
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Напомним, в этом году «Матч звезд» проходил в Лос-Анджелесе, победу одержала команда Столичного дивизиона, обыгравшая Тихоокеанский дивизион со счетом 4:3.