«Матч звезд НХЛ» в 2018 году пройдет в Тампе

«Матч звезд НХЛ» в 2018 году пройдет в городе Тампа, а местный хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет одним из организаторов, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Формат «Матча звезд»останется прежним. Согласно правилам турнира «Матч звезд» будет разделен на три 20-минутных поединка, в которых примут участие четыре команды: из Тихоокеанского, Центрального, Атлантического и Столичного дивизионов.

Двухдневный уик-энд пройдет на льду «Амали-Арены» 27 и 28 января. «Матч звезд» в Тампе пройдет во второй раз. Впервые это произошло в 1999 году.

This will be our second time hosting #NHLAllStar & we can’t wait to welcome the hockey world back to #Tampa ☀️



