Владелец «Тампы-Бэй»: Мы рады принять «Матч звезд НХЛ» в 2018 году

Владелец хоккейной команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джефф Виник заявил, что рад тому, что «Матч звезд НХЛ» в 2018 году пройдет в городе Тампа.

«Мы рада принять «Матч звезд НХЛ» в 2018 году на «Амали-Арене». В последние годы мы усердно работали, чтобы превратить «Тампу-Бэй» в хоккейный рынок.

Честь принять «Матч звезд» подтверждает проделанную работу, однако наша работа еще не завершена. Мы ручаемся, что вместе с НХЛ и лидерами города «Матч звезд» будет организован на высшем уровне, а игроки, болельщики и партнеры это в полной мере почувствуют», - приводит слова Виника официальный сайт НХЛ.

Напомним, двухдневный уик-энд пройдет на льду «Амали-Арены» 27 и 28 января. «Матч звезд» в Тампе пройдет во второй раз. Впервые это произошло в 1999 году.