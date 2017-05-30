Владелец «Тампы-Бэй»: Мы рады принять «Матч звезд НХЛ» в 2018 году
Владелец хоккейной
команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джефф Виник заявил, что рад тому, что «Матч звезд
НХЛ» в 2018 году пройдет в городе Тампа.
«Мы рада принять «Матч звезд НХЛ» в 2018 году на «Амали-Арене».
В последние годы мы усердно работали, чтобы превратить «Тампу-Бэй» в хоккейный
рынок.
Честь принять «Матч звезд» подтверждает проделанную работу, однако наша работа еще не завершена. Мы ручаемся, что вместе с НХЛ и лидерами города «Матч звезд» будет организован на высшем уровне, а игроки, болельщики и партнеры это в полной мере почувствуют», - приводит слова Виника официальный сайт НХЛ.
Напомним, двухдневный уик-энд пройдет на льду «Амали-Арены» 27 и 28 января. «Матч звезд» в Тампе пройдет во второй раз. Впервые это произошло в 1999 году.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически