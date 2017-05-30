Мэр Тампы: В Америке не найти лучшего места для «Матча звезд»

Мэр города Тампа Боб Бакхорн прокомментировал выбор его горда в качестве места проведения «Матча звезд НХЛ» в 2018 году.

«Тампа способна проводить мероприятия мирового уровня лучше, чем кто-либо, так что в Америке не найти лучшего места для «Матча звезд». Здесь каждый найдет для себя что-то: будь то концерт в парке «Кертис Хиксон Уотерфронт», водное такси по бухте или отдых на пляже. Что может лучше хоккейного города с пальмами?», - приводит слова Бакхорна официальный сайт НХЛ.

Напомним, Двухдневный уик-энд пройдет на льду «Амали-Арены» 27 и 28 января. «Матч звезд» в Тампе пройдет во второй раз. Впервые это произошло в 1999 году.