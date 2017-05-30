Мэр Тампы: В Америке не найти лучшего места для «Матча звезд»
Мэр города Тампа Боб
Бакхорн прокомментировал выбор его горда в качестве места проведения «Матча
звезд НХЛ» в 2018 году.
«Тампа способна проводить мероприятия мирового уровня
лучше, чем кто-либо, так что в Америке не найти лучшего места для «Матча
звезд». Здесь каждый найдет для себя что-то: будь то концерт в парке «Кертис
Хиксон Уотерфронт», водное такси по бухте или отдых на пляже. Что может лучше
хоккейного города с пальмами?», - приводит слова Бакхорна официальный сайт
НХЛ.
Напомним, Двухдневный уик-энд пройдет на льду «Амали-Арены»
27 и 28 января. «Матч звезд» в Тампе пройдет во второй раз. Впервые это
произошло в 1999 году.
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