Евгения Медведева: В Японии фигурное катание популярнее, чем в России
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала
о том, как провела отпуск.
«Отпуск провела в Китае и Японии. В Поднебесной посетила Токио, Киото и Осаку. Посмотрела на местные древние храмы. А больше всего мне понравилось, конечно, в столице. Токио — вроде бы огромный мегаполис, но люди там очень спокойные и обходительные.
Допустим, в Москве, если ты спросишь у прохожего, как тебе
пройти куда-либо, то тот ответит тебе в лучшем случае на бегу, а в Японии тебе
все обстоятельно объяснят и чуть ли не за руку отведут. Такое отношение
подкупает.
В Японии меня действительно узнают везде, где бы ни
появилась. Но я не могу сказать, что мне прямо-таки не дают прохода. Напротив,
местные все понимают и уважают твое личное пространство.
Но у них в стране фигурное катание действительно куда популярнее, чем в России. Там его смотрят буквально все. Крупных турниров не пропускают. Фигуристов знают поголовно.
В России такого нет, но я могу с уверенностью сказать, что в
последние годы серьезные подвижки в этом плане происходят и у нас. Все больше
людей интересуется фигурным катанием, все чаще родители стали отдавать детей
заниматься», - приводит слова Медведевой RT на русском.