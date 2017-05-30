Евгения Медведева: В Японии фигурное катание популярнее, чем в России

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, как провела отпуск.

«Отпуск провела в Китае и Японии. В Поднебесной посетила Токио, Киото и Осаку. Посмотрела на местные древние храмы. А больше всего мне понравилось, конечно, в столице. Токио — вроде бы огромный мегаполис, но люди там очень спокойные и обходительные.

Hi👋🏼 Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Май 14 2017 в 5:10 PDT

Допустим, в Москве, если ты спросишь у прохожего, как тебе пройти куда-либо, то тот ответит тебе в лучшем случае на бегу, а в Японии тебе все обстоятельно объяснят и чуть ли не за руку отведут. Такое отношение подкупает.

В Японии меня действительно узнают везде, где бы ни появилась. Но я не могу сказать, что мне прямо-таки не дают прохода. Напротив, местные все понимают и уважают твое личное пространство.

Но у них в стране фигурное катание действительно куда популярнее, чем в России. Там его смотрят буквально все. Крупных турниров не пропускают. Фигуристов знают поголовно.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Май 14 2017 в 5:15 PDT

В России такого нет, но я могу с уверенностью сказать, что в последние годы серьезные подвижки в этом плане происходят и у нас. Все больше людей интересуется фигурным катанием, все чаще родители стали отдавать детей заниматься», - приводит слова Медведевой RT на русском.