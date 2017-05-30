Евгения Медведева: 5 июня приеду в Новогорск, где буду тренироваться целый месяц

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, когда начнет подготовку к олимпийскому сезону.

– Когда вы начинаете готовиться к олимпийскому сезону?

– Я уже вернулась в Москву, – приводит слова Медведевой RT на русском. – 5 июня приеду в Новогорск, где буду тренироваться целый месяц.

– Уже знаете программы, которые вам предстоит разучивать?

– Конечно, они уже есть, но до начала сезона мы своих секретов не раскроем.

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