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Евгения Медведева: 5 июня приеду в Новогорск, где буду тренироваться целый месяц

Источник:  RT на русскомКомментарии

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, когда начнет подготовку к олимпийскому сезону.

– Когда вы начинаете готовиться к олимпийскому сезону?
– Я уже вернулась в Москву, – приводит слова Медведевой RT на русском. – 5 июня приеду в Новогорск, где буду тренироваться целый месяц.

– Уже знаете программы, которые вам предстоит разучивать?
– Конечно, они уже есть, но до начала сезона мы своих секретов не раскроем.

Евгения Медведева: В Японии фигурное катание куда популярнее, чем в России

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