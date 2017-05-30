Павел Буре: Малкина уже можно легко отнести в разряд легенд НХЛ
Бывший нападающий сборной России Павел Буре заявил, что
форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин должен войти в Зал хоккейной славы в
Торонто.
«Малкина уже можно легко отнести в разряд легенд НХЛ, по
крайней мере в масштабах нынешнего века. За 10 лет за океаном он очень многого
добился — как командных призов, так и личных. Все это время Женя является
настоящей звездой лиги и в конечном счете должен войти в Зал хоккейной славы в
Торонто.
Четыре финала Кубка Стэнли — это выдающееся достижение, и Малкин всегда был одним из лидеров и творцов успехов «Питтсбурга» наряду с Сидни Кросби. Вообще мне очень нравится стиль игры этой команды, поэтому буду болеть за нее, хотя надо отдать должное и «Нэшвиллу», который сотворил сенсацию своим выходом в финал, оказавшись вместе с «пингвинами» выше остальных 28 команд НХЛ», - приводит слова Буре «Известия».
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Малкин (Дэйли, Кросби), 15:32 (1:0). Шири (Куниц, Кросби), 16:37 (2:0).
Место и дата
30 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция