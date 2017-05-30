Павел Буре: Малкина уже можно легко отнести в разряд легенд НХЛ

Бывший нападающий сборной России Павел Буре заявил, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин должен войти в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Малкина уже можно легко отнести в разряд легенд НХЛ, по крайней мере в масштабах нынешнего века. За 10 лет за океаном он очень многого добился — как командных призов, так и личных. Все это время Женя является настоящей звездой лиги и в конечном счете должен войти в Зал хоккейной славы в Торонто.

Четыре финала Кубка Стэнли — это выдающееся достижение, и Малкин всегда был одним из лидеров и творцов успехов «Питтсбурга» наряду с Сидни Кросби. Вообще мне очень нравится стиль игры этой команды, поэтому буду болеть за нее, хотя надо отдать должное и «Нэшвиллу», который сотворил сенсацию своим выходом в финал, оказавшись вместе с «пингвинами» выше остальных 28 команд НХЛ», - приводит слова Буре «Известия».