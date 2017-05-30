Валерий Каменский: То, как «Нэшвилл» провел плей-офф, с одной стороны, удивительно, но с другой — закономерно

Олимпийский чемпиона 1988 года, обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский прокомментировал выход «Нэшвилла» в финал плей-офф НХЛ.

«То, как «Нэшвилл» провел этот плей-офф, с одной стороны, удивительно, но с другой — закономерно. НХЛ — лига «ожидаемых сенсаций». Всегда можно рассчитывать, что выстрелит какая-то темная лошадка, но обычно заранее не знаешь, какая именно команда выступит в этой роли.

В НХЛ слишком ровный состав участников, чтобы что-то категорично прогнозировать. Тем более есть такие, кто в регулярном чемпионате может сыграть отлично, а в плей-офф — по-другому. Яркий пример: «Вашингтон» образца нынешнего и предыдущего сезонов, выигравший «регулярку», но оба раза споткнувшийся о «Питтсбург».

Каждая команда, вышедшая в плей-офф, настраивается на борьбу до конца, стремится к выигрышу Кубка Стэнли. Пять лет назад «Лос-Анджелес» занял восьмое место на Востоке, с трудом пробрался в плей-офф и выиграл его», - заявил «Известиям» Каменский.