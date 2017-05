Видео дня: Евгений Малкин открыл счет в финале Кубка Стэнли против «Нэшвилла»

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет встречи, забросив шайбу в ворота «Нэшвилла».

30-летний нападающий «Пингвинз» забросил шайбу в ворота голкипера Пекка Ринне за четыре минуты до конца первого периода, ему ассистировали Тревор Дейли и Сидни Кросби.

A heavy blast from @malkin71_ gets the @penguins on a roll. #StanleyCup pic.twitter.com/ma9K0de2DU