Видео дня: Евгений Малкин открыл счет в финале Кубка Стэнли против «Нэшвилла»
В первом матче финальной серии Кубка Стэнли российский форвард «Питтсбурга»
Евгений Малкин открыл счет встречи, забросив шайбу в ворота «Нэшвилла».
30-летний нападающий «Пингвинз» забросил шайбу в ворота голкипера Пекка Ринне за четыре минуты до конца первого периода, ему ассистировали Тревор Дейли и Сидни Кросби.
A heavy blast from @malkin71_ gets the @penguins on a roll. #StanleyCup pic.twitter.com/ma9K0de2DU— NHL (@NHL) 30 мая 2017 г.
Спустя минуту «Пингвины» удвоили преимущество в счете, голом отметился Конор Шири, а под занавес первого периода счет стал 3:0 в пользу «Питтсбурга», отличился Ник Бонино.
Для россиянина эта шайба стала восьмой в текущем розыгрыше плей-офф. Евгений возглавляет бомбардирскую гонку с 25-ю (8+17) очками.
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