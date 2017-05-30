Гари Бэттман: НХЛ однозначно не примет участие в ОИ-2018
Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гари Бэттман заявил,
что хоккеисты НХЛ однозначно не примут участие в Олимпийских играх 2018 года в
Пхенчхане.
«Мы уже объявили о своем решении шесть недель назад. За это
время ничего не изменилось. НХЛ однозначно не примет участие в Олимпийских
играх 2018 года в Пхенчхане. Это окончательное решение.
Александро Овечкин заявил, что в любом случае поедет на
Игры? Мы ожидаем, что ни один из игроков НХЛ не примет участие в Олимпийских
играх 2018 года. Но я бы не хотел ввязываться в эти разговоры прямо сейчас»,
- приводит слова Бэттмана официальный сайт НХЛ.
Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25
февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.
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