Болельщики «Рубина» признали гол Канунникова в ворота «Ростова» лучшим в мае
Болельщики футбольного клуба «Рубин» признали гол Максима
Канунникова в матче 28-го тура чемпионата России против Ростова лучшим в мае,
сообщает официальный сайт казанской команды.
25-летний форвард набрал 33,5% голосов. Второе место досталось Кристиану Жонатасу (15,9%). Третье место с 13,3% занял Янн М’Вилла.
Завершилось совместное голосование с ПАО «Нижнекамскнефтехим» - @MaxKanunnikov стал автором лучшего гола #FCRK в мае!#НашРубин pic.twitter.com/KlqQ6EaUpd— «Рубин» Казань (@fcrk) 29 мая 2017 г.
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