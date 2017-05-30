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Болельщики «Рубина» признали гол Канунникова в ворота «Ростова» лучшим в мае

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Болельщики футбольного клуба «Рубин» признали гол Максима Канунникова в матче 28-го тура чемпионата России против Ростова лучшим в мае, сообщает официальный сайт казанской команды.

25-летний форвард набрал 33,5% голосов. Второе место досталось Кристиану Жонатасу (15,9%). Третье место с 13,3% занял Янн М’Вилла.

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