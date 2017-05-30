В Перми состоялся детский турнир Константина Зырянова
На основном поле стадиона «Звезда» в Перми прошел этап
традиционного всероссийского турнира «Большие звезды светят малым» в
дивизионе Зырянова для детей, сообщает официальный сайт «Амкара».
Юные футболисты получили
возможность проверить свое мастерство в играх с командами из других регионов, а
также приобрели бесценный соревновательный опыт и заряд положительных эмоций.
На всех площадках турнира царили соревновательный дух, бескомпромиссная борьба
и честное соперничество.
В финале, где сошлись «Амкар-1» (Пермь) и «Зенит-1»
(Ижевск), со счетом 4:2 победили представители столицы Удмуртии.
Команды-финалисты получили право поехать на финальную часть турнира, которая
пройдет в Анапе, Витязево и Новороссийске с 8 по 15 сентября.
Награды победителям и призерам пермского этапа турнира
вручили знаменитые представители пермского футбола: Константин Зырянов,
выступавший за «Амкар» с 1994 по 2000 год и Сергей Оборин, главный тренера
«Амкара» с 1995-2006 год.