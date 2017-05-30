В Перми состоялся детский турнир Константина Зырянова

На основном поле стадиона «Звезда» в Перми прошел этап традиционного всероссийского турнира «Большие звезды светят малым» в дивизионе Зырянова для детей, сообщает официальный сайт «Амкара».

Юные футболисты получили возможность проверить свое мастерство в играх с командами из других регионов, а также приобрели бесценный соревновательный опыт и заряд положительных эмоций. На всех площадках турнира царили соревновательный дух, бескомпромиссная борьба и честное соперничество.

В финале, где сошлись «Амкар-1» (Пермь) и «Зенит-1» (Ижевск), со счетом 4:2 победили представители столицы Удмуртии. Команды-финалисты получили право поехать на финальную часть турнира, которая пройдет в Анапе, Витязево и Новороссийске с 8 по 15 сентября.

Награды победителям и призерам пермского этапа турнира вручили знаменитые представители пермского футбола: Константин Зырянов, выступавший за «Амкар» с 1994 по 2000 год и Сергей Оборин, главный тренера «Амкара» с 1995-2006 год.