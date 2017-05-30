Футболисты «Урала-2» провели мастер-класс для воспитанников детских домов

На стадионе «Динамо» в Екатеринбурге состоялся благотворительный футбольный турнир, в котором приняли участие воспитанники восемь детских домов Свердловской области, сообщает официальный сайт «Урала».

Специальными гостями турнира стали футболисты команды «Урал-2» - Алексей Гонца, Володя Исраелян и Андрей Тушков, которые совместно с тренером по физподготовке команды Павлом Суетиным показали юным футболистам основы разминки, а также некоторые приемы жонглирования мячом.

Кроме того, лучшим игрокам турнира представители «Урала-2» вручили мячи с автографами футболистов «Урала».