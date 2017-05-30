Футболисты «Урала-2» провели мастер-класс для воспитанников детских домов
На стадионе «Динамо» в Екатеринбурге состоялся благотворительный
футбольный турнир, в котором приняли участие воспитанники восемь детских домов
Свердловской области, сообщает официальный сайт «Урала».
Специальными гостями турнира стали футболисты команды
«Урал-2» - Алексей Гонца, Володя Исраелян и Андрей Тушков, которые совместно с
тренером по физподготовке команды Павлом Суетиным показали юным футболистам
основы разминки, а также некоторые приемы жонглирования мячом.
Кроме того, лучшим игрокам турнира представители «Урала-2»
вручили мячи с автографами футболистов «Урала».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически