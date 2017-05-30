Даниил Квят встретился со звездой сериала «Игра престолов»

Льюис Хэмилтон: В «Феррари» выбрали своего пилота номер один, теперь для меня все ясно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после Гран-при Монако заявил, что тактика «Феррари» в гонке говорит о том, что команда будет делать ставку на немца Себастьяна Феттеля.