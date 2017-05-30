Даниил Квят встретился со звездой сериала «Игра престолов»
Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят на этапе в Монако
встретился со звездой сериала «Игра престолов» ирландским актером Лиамом
Каннингемом.
«Будучи большим фанатом «Игры престолов», получил удовольствие от встречи с Лиамом Каннингемом», - подписал Квят совместное фото с актером.
В сериале Каннингем сыграл роль Давоса Сиворта, десницы короля Станниса Баратеона.
Напомним, в гонке гран-при Монако Квят сошел с дистанции на 71-м кругу из-за столкновения с пилотом «Форс Индии» Серхио Пересом.
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