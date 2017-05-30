«Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на открытом стадионе Военно-морской академии США
Клубы национальной хоккейной лиги «Вашингтон» и «Торонто» 3
мая 2018 года проведут матч на открытом воздухе стадиона Военно-морской
академии СШАв рамках «Стадионной серии», сообщает официальный сайт НХЛ.
«Вашингтон» и «Торонто» 141 раз
встречались друг с другом в регулярных чемпионатах с сезона 1974-75. Единственный
раз в плей-офф соперники встречались в этом году - «Вашингтон»
одержал победу в шести матчах в серии первого раунда. Все шесть поединков
завершились с разницей в одну шайбу, а в пяти из них был сыгран овертайм.
Напомним, в составе «Вашингтона» выступают
российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов,а у «Торонто» - Никита Зайцев, Алексей Марченко и
Никита Сошников.
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