«Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на открытом стадионе Военно-морской академии США

Клубы национальной хоккейной лиги «Вашингтон» и «Торонто» 3 мая 2018 года проведут матч на открытом воздухе стадиона Военно-морской академии СШАв рамках «Стадионной серии», сообщает официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» и «Торонто» 141 раз встречались друг с другом в регулярных чемпионатах с сезона 1974-75. Единственный раз в плей-офф соперники встречались в этом году - «Вашингтон» одержал победу в шести матчах в серии первого раунда. Все шесть поединков завершились с разницей в одну шайбу, а в пяти из них был сыгран овертайм.

Напомним, в составе «Вашингтона» выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов,а у «Торонто» - Никита Зайцев, Алексей Марченко и Никита Сошников.