«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» на старте финала Кубка Стэнли, Малкин забросил шайбу

В первом матче серии финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Ник Бонино и по разу отличились Евгений Малкин, Конор Шири, Джейк Гюнцель, а у гостей шайбы забросили Райан Эллис, Колтон Сиссонс и Фредерик Годро.

Видео дня: Евгений Малкин открыл счет в финале Кубка Стэнли против «Нэшвилла»

Стоит отметить, что после первого периода «пингвины» вели 3:0, во втором периоде «Предаторз» сравняли счет, но в итоге хоккеисты «Питтсбурга» на последних минутах третьего периода вырвали победу.

В серии до четырех побед «Пингвинз» вышли вперед – 1-0. Второй матч противостояния состоится 1 июня также в Питтсбурге.

НХЛ. Кубок Стэнли

Финал

Первый матч