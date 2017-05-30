«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» на старте финала Кубка Стэнли, Малкин забросил шайбу
В первом матче серии финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на
домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3.
В составе победителей дубль оформил Ник Бонино и по разу отличились Евгений Малкин, Конор Шири, Джейк Гюнцель, а у гостей шайбы забросили Райан Эллис, Колтон Сиссонс и Фредерик Годро.
Видео дня: Евгений Малкин открыл счет в финале Кубка Стэнли против «Нэшвилла»
Стоит отметить, что после первого периода «пингвины» вели 3:0, во втором периоде «Предаторз» сравняли счет, но в
итоге хоккеисты «Питтсбурга» на последних минутах третьего периода вырвали
победу.
В серии до четырех побед «Пингвинз» вышли вперед – 1-0.
Второй матч противостояния состоится 1 июня также в Питтсбурге.
НХЛ. Кубок Стэнли
Финал
Первый матч
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)
Голы:
Малкин (Дэйли, Кросби), 15:32 (1:0). Шири (Куниц, Кросби), 16:37 (2:0). Бонино (Думулин), 19:43 (3:0). Эллис (Фишер, Саббэн), 28:21 (3:1). Сишонс (Йоси, Ярнкрок), 50:06 (3:2). Годро (Фишер, Уотсон), 53:29 (3:3). Гюнцель (Каллен, Шульц), 56:43 (4:3). Бонино (Куниц), 58:58 (5:3).
Место и дата
30 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция