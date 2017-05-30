В Овенсборо прошли похороны чемпиона MotoGP Ники Хайдена
В Овенсборо в штате Кентукки состоялись похороны чемпиона
мира MotoGP Ники Хайдена, сообщает Motorsport.com.
Церемония прошла в Соборе Святого Стефана.Среди
присутствующих была семья Хейдена: родители Эрл и Роуз Хейдены, братья Томми и
Роджер, а также сестры Кейтлин и Дженни.
Ники Хейден скончался 22 мая в больнице от травм, полученных
во время дорожной аварии в Италии – 17 мая, катаясь на велосипеде, он
столкнулся с автомобилем.
Напомним, с 2003 по 2016 год Хейден выступал в чемпионате
MotoGP. Его лучшим достижением стал титул в 2006-м.
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