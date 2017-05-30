В Овенсборо прошли похороны чемпиона MotoGP Ники Хайдена

В Овенсборо в штате Кентукки состоялись похороны чемпиона мира MotoGP Ники Хайдена, сообщает Motorsport.com.

Церемония прошла в Соборе Святого Стефана.Среди присутствующих была семья Хейдена: родители Эрл и Роуз Хейдены, братья Томми и Роджер, а также сестры Кейтлин и Дженни.

Ники Хейден скончался 22 мая в больнице от травм, полученных во время дорожной аварии в Италии – 17 мая, катаясь на велосипеде, он столкнулся с автомобилем.

Напомним, с 2003 по 2016 год Хейден выступал в чемпионате MotoGP. Его лучшим достижением стал титул в 2006-м.