Аарон Рэмзи: Надеюсь, что Венгер останется в «Арсенале»
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи выразил надежду, что
главный тренер Арсен Венгер продолжит работу с командой.
«Безусловно, я надеюсь, что Венгер останется. Ко мне и ко
всем игрокам он всегда относился замечательно.
Мы поменяли игровую
схему и добились успеха. Изменения оправдались, и я надеюсь, что Арсен будет с
нами в следующем сезоне. Мы ему многим обязаны.
Я не могу передать свои эмоции. У нас были взлеты и падения в этом сезоне, но победу в Кубке можно оценивать, как успех», – сказал Рэмзи.
Напомним, сегодня, 30 мая Совет директоров лондонского клуба примет решение по контракту Арсена Венгера.
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