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Аарон Рэмзи: Надеюсь, что Венгер останется в «Арсенале»

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи выразил надежду, что главный тренер Арсен Венгер продолжит работу с командой.

«Безусловно, я надеюсь, что Венгер останется. Ко мне и ко всем игрокам он всегда относился замечательно.

 Мы поменяли игровую схему и добились успеха. Изменения оправдались, и я надеюсь, что Арсен будет с нами в следующем сезоне. Мы ему многим обязаны.

Я не могу передать свои эмоции. У нас были взлеты и падения в этом сезоне, но победу в Кубке можно оценивать, как успех», – сказал Рэмзи.

Напомним, сегодня, 30 мая Совет директоров лондонского клуба примет решение по контракту Арсена Венгера.

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