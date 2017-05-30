Ди Франческо на этой неделе возглавит «Рому»
Экс-главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо до конца
этой недели возглавит «Рому», сообщает Football Italia.
По информации источника, в ближайшие дни руководство «Ромы»
объявит об уходе Лучано Спаллетти, несмотря на то, что контракт с ним рассчитан
до 30 июня 2017 года. После этого состоится презентация Ди Франческо в
качестве наставника римлян.
Напомним, 47-летний итальянец с 2012 года возглавлял «Сассуоло»,
под его руководством клуб из провинции Модена вышел в Серию А, затем в сезоне 2015/16
завоевал путевку в Лигу Европы. В текущем сезоне черно-зеленые заняли 12-е
место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков в 38 матчах.
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