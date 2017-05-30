Ди Франческо на этой неделе возглавит «Рому»

Экс-главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо до конца этой недели возглавит «Рому», сообщает Football Italia.

По информации источника, в ближайшие дни руководство «Ромы» объявит об уходе Лучано Спаллетти, несмотря на то, что контракт с ним рассчитан до 30 июня 2017 года. После этого состоится презентация Ди Франческо в качестве наставника римлян.

Напомним, 47-летний итальянец с 2012 года возглавлял «Сассуоло», под его руководством клуб из провинции Модена вышел в Серию А, затем в сезоне 2015/16 завоевал путевку в Лигу Европы. В текущем сезоне черно-зеленые заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков в 38 матчах.