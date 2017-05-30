Карло Анчелотти: Одну неделю отпуска я буду только отсыпаться

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о своих планах на отпуск.

«Одну неделю я буду только отсыпаться. Я лечу в Ванкувер, где проведу следующий месяц. Мюнхен - очень приятный для жизни город. С Ванкувером они очень похожи. Моя семья и я очень счастливы здесь.

Сезон прошел хорошо, мы довольны. К сожалению, перед решающими матчами у нас были проблемы с Левандовски и Хуммельсом. Нам не повезло.

В следующем сезоне мы хотим стать еще лучше, но иногда сложно контролировать все детали», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, в своем дебютном сезоне в Германии наставник «Баварии» завоевал Суперкубок и чемпионство бундеслиги.