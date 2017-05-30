Карло Анчелотти: Одну неделю отпуска я буду только отсыпаться
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о своих
планах на отпуск.
«Одну неделю я буду только отсыпаться. Я лечу в
Ванкувер, где проведу следующий месяц. Мюнхен - очень приятный для жизни город.
С Ванкувером они очень похожи. Моя семья и я очень счастливы здесь.
Сезон прошел хорошо, мы довольны. К сожалению, перед
решающими матчами у нас были проблемы с Левандовски и Хуммельсом. Нам не
повезло.
В следующем сезоне мы хотим стать еще лучше, но иногда сложно
контролировать все детали», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Напомним, в своем дебютном сезоне в Германии наставник «Баварии»
завоевал Суперкубок и чемпионство бундеслиги.
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