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Выход «Хаддерсфилда» в АПЛ, новый тренер «Барселоны» и победа «Питтсбурга» при помощи Малкина. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Выход «Хаддерсфилда» в АПЛ, новый тренер «Барселоны» и победа «Питтсбурга» при помощи Малкина. Главные новости утра
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Питтсбург» не без помощи Евгения Малкина обыграл «Нэшвилл». 

Руководство «Барселоны» объявило, что новым наставником каталонцев стал Эрнесто Вальверде, возглавлявший ранее «Атлетик».

Эусебио Ди Франческо до конца этой недели возглавит «Рому». 

Спустя 45 лет в английскую премьер-лигу  вернулся «Хаддерсфилд». 

«Вольфсбург» обыграл брауншвейгский «Айнтрахт» и сохранил место в бундеслиге.

Отец Романа Еременко уволен с поста главного тренера карагандинского «Шахтера».

Помимо того, что «Питтсбург» победил в первом матче финала Кубка Стэнли, пришло еще несколько важных новостей из-за океана. Во первых комиссионер НХЛ Гари Бэттман заявил, что хоккеисты НХЛ однозначно не примут участие в Олимпийских играх 2018 года. А во вторых «Матч звезд НХЛ» в 2018 году пройдет в Тампе.

Гонщик Формулы-1 Даниил Квят встретился со звездой сериала «Игра Престолов».  

Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв бразильянку Беатрис Хаддад Майю. Также во следующий раунд прошли Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. Среди мужчин дальше прошел Константин Кравчук.

Видео дня: Евгений Малкин открыл счет в финале Кубка Стэнли против «Нэшвилла»

Цитата дня: «В Японии фигурное катание популярнее, чем в России», - Евгения Медведева, чемпионка мира по фигурному катанию.

Блог дня: Кончайте про лимит! Давайте лучше про зарплаты. Это же самое интересное

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