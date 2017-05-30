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«МЮ» просмотрит Бэйла на матче с «Ювентусом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».

Как сообщает Mundo Deportivo, представители «Манчестер Юнайтед» прибудут на стадион, чтобы просмотреть игру полузащитника «сливочных» Гарета Бэйла.

Отмечается, что «красные дьяволы, в первую очередь, хотят оценить состояние хавбека, который продолжает восстанавливаться от травмы. По информации испанских СМИ, валлиец успеет восстановиться и сыграет против туринского клуба.  

Ранее сообщалось, что Бэйл принял решение покинуть «Реал» и готов рассмотреть предложения от других клубов.

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