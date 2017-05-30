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«Челси» интересуется защитником «Баварии»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, лондонский клуб рассматривает возможность приглашения защитника «Баварии» Жерома Боатенга.

При этом главной целью «синих» остается игрок «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк.

Ранее сообщалось, что Боатенг собирается покинуть стан мюнхенского клуба из-за непростых отношений с наставником «Баварии» Карло Анчелотти.

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