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Черданцев выложил фото с Манчини

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный будущему наставнику «Зенита» Роберто Манчини.

«В стиле ретро. С будущим главным тренером «Зенита» Роберто Манчини. Милан, 1998 год», – написал Черданцев выложив следующий снимок:

Ранее стало известно, что итальянский специалист согласовал условия контракта с питерским клубом. О его назначении будет объявлено в ближайшее время.

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