Черданцев выложил фото с Манчини
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный будущему наставнику «Зенита» Роберто Манчини.
«В стиле ретро. С будущим главным тренером «Зенита» Роберто Манчини. Милан, 1998 год», – написал Черданцев выложив следующий снимок:
В стиле ретро. С будущим главным тренером Зенита Роберто Манчини. Милан, 1998 год) pic.twitter.com/RXA1lqhdRj— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 29 мая 2017 г.
Ранее стало известно, что итальянский специалист согласовал условия контракта с питерским клубом. О его назначении будет объявлено в ближайшее время.
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