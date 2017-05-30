Майк Салливан: «Питтсбург» не показал своего лучшего хоккея
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан дал комментарий после победы своей команды над «Нэшвиллом» в стартовой игре финальной серии (5:3).
«Мы понимаем, что должны играть лучше, что на определенных отрезках игры уступили сопернику, и сами от себя ожидали большего. Мы не показали своего лучшего хоккея. Никого в раздевалке счет не обманывает. Это то, что мы вынесли из игры. И мы постараемся грамотно отреагировать во втором матче», – приводит слова специалиста AFP.
Напомним, второй матч серии до четырех побед пройдет 31 мая в Питтсбурге.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)
Голы:
Малкин (Дэйли, Кросби), 15:32 (1:0). Шири (Куниц, Кросби), 16:37 (2:0). Бонино (Думулин), 19:43 (3:0). Эллис (Фишер, Саббэн), 28:21 (3:1). Сишонс (Йоси, Ярнкрок), 50:06 (3:2). Годро (Фишер, Уотсон), 53:29 (3:3). Гюнцель (Каллен, Шульц), 56:43 (4:3). Бонино (Куниц), 58:58 (5:3).
Место и дата
30 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция