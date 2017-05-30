Майк Салливан: «Питтсбург» не показал своего лучшего хоккея

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан дал комментарий после победы своей команды над «Нэшвиллом» в стартовой игре финальной серии (5:3).

«Мы понимаем, что должны играть лучше, что на определенных отрезках игры уступили сопернику, и сами от себя ожидали большего. Мы не показали своего лучшего хоккея. Никого в раздевалке счет не обманывает. Это то, что мы вынесли из игры. И мы постараемся грамотно отреагировать во втором матче», – приводит слова специалиста AFP.

Напомним, второй матч серии до четырех побед пройдет 31 мая в Питтсбурге.