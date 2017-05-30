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Джорджо Кьеллини: Буффон заслужил «Золотой мяч» не за свою яркую карьеру

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объяснил, за что 39-летний капитан и голкипер туринского клуба Джанлуиджи Буффон заслужил «Золотой мяч».

«Не согласен с теми, кто говорит, что Буффон заслужил «Золотой мяч» за свою яркую карьеру. Знаете, этот игрок заслуживает «Золотой мяч» за тот уровень, который он демонстрирует сейчас. Мне очень повезло играть с ним в одной команде», – приводит слова Кьеллини ESPN FC.

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