Джорджо Кьеллини: Буффон заслужил «Золотой мяч» не за свою яркую карьеру
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объяснил, за что 39-летний капитан и голкипер туринского клуба Джанлуиджи Буффон заслужил «Золотой мяч».
«Не согласен с теми, кто говорит, что Буффон заслужил «Золотой мяч» за свою яркую карьеру. Знаете, этот игрок заслуживает «Золотой мяч» за тот уровень, который он демонстрирует сейчас. Мне очень повезло играть с ним в одной команде», – приводит слова Кьеллини ESPN FC.
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