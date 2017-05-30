Вячеслав Колосков: При Фурсенко «Зенит» ждет значительный прогресс и развитие

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Зенита» в минувшем сезоне, а также высказался о возвращении Сергея Фурсенко в питерский клуб.

«Зенит» нельзя назвать главным разочарованием сезона. Если бы там остались три ведущих игрока (Гарай, Витсель и Халк) и не было каких-то внутренних проблем, то команда боролась бы за чемпионство. А так ушли три футболиста международного уровня! Да, «Зенит» мог бы сыграть лучше, но чтобы разобраться в причинах, надо быть внутри коллектива. В целом в сложившихся обстоятельствах команда заняла свое место.

Я считаю, что Сергей Фурсенко очень сильный управленец. Сначала зарекомендовал себя в бизнесе, затем – как очень сильный пиарщик. У него неплохой опыт работы президентом «Зенита». Не очень удачно сложилось в Российском футбольном союзе. Однако здесь много привходящих обстоятельств. Не было, на мой взгляд, определенного доверия от его коллег по линии спорта – наших кураторов. Ну и потом, он в большей степени сконцентрировался на пропаганде своей деятельности, нежели на конкретной работе. На мой взгляд, этот перекос и сказался отрицательно.

В то же время отрицательный опыт – тоже опыт. Нужно сделать правильные выводы из того периода деятельности. Ну а в целом я считаю, что это удачное решение руководства «Газпрома», поскольку руководить «Зенитом» поставлен энергичный человек, любящий футбол, который у него не в обузе, а в радости и в удовольствии. У меня есть ощущение, что при Сергее Александровиче будет значительный прогресс и развитие своего клуба», – цитирует Колоскова «Спорт уик-энд».

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