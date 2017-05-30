Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» готов платить Озилу и Санчесу 30 млн фунтов за сезон

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Mirror, лондонский «Арсенал» не оставляет попыток сохранить в своих рядах Алексиса Санчеса и Месута Озила.

Согласно источнику, в стане «пушкарей» надеются, что победа в Кубке Англии заставит обоих игроков передумать об уходе из клуба.

Отмечается, что «канониры» готовы платить своим лидерам по 15 млн фунтов за сезон.

Ранее сообщалось, что Санчес ведет переговоры с «Баварией», а Озил интересен «Манчестер Юнайтед».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» интересуется защитником «Баварии»Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает Daily Mail.«МЮ» просмотрит Бэйла на матче с «Ювентусом»3 июня в Кардиффе на стадионе «Милениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».Спортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется ПеришичемСпортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется ПеришичемСпортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал об интересе «МЮ» к полузащитнику сборной Хорватии Ивану Перишичу.Симон Миньоле: Все говорят о возможном приходе КасильясаСимон Миньоле: Все говорят о возможном приходе КасильясаГолкипер «Ливерпуля» высказался о возможном приходе вратаря «Порту» Икера Касильяса, а также прокомментировал свою ситуацию в клубе.Выход «Хаддерсфилда» в АПЛ, новый тренер «Барселоны» и победа «Питтсбурга» при помощи Малкина. Главные новости утраВыход «Хаддерсфилда» в АПЛ, новый тренер «Барселоны» и победа «Питтсбурга» при помощи Малкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.Аарон Рэмзи: Надеюсь, что Венгер останется в «Арсенале»Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи выразил надежду, что главный тренер Арсен Венгер продолжит работу с командой.Олег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛОлег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Наставник «Хаддерсфилда»: Выход в АПЛ – сродни сказкеГлавный тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер сравнил со сказкой выход своей команды в английскую премьер-лигу.Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.«Хаддерсфилд» обыграл «Рединг» и вышел в АПЛФутболисты «Хаддерсфилда» в серии пенальти переиграли «Рединг» в финале плей-офф «Чемпионшипа», второго по силе дивизиона чемпионата Англии, и вышли в премьер-лигу.Тони Адамс: «Реал» бы уволил Венгера через один сезонБывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс раскритиковал наставника «канониров» Арсена Венгера.Торже может продолжить карьеру в одном из испанских клубовАгент полузащитника «Терека» Габриэля Торже Кристя Опря рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Испании.Антонио Конте: Мозес падал только потому, что усталГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал удаление Виктора Мозеса в финале Кубка Англии против «Арсенала».«Зенит» договорился с Манчини по финансам, стороны обсуждают состав команды«Зенит» договорился с итальянцем Роберто Манчини по финансовым вопросам и составу тренерского штаба, сообщает «Р-Спорт». При этом стороны продолжают обсуждать принципы комплектования команды.Гендиректор «Терека»: Завтра будем общаться с ИвановымПолузащитник «Терека» Олег Иванов может остаться в команде. Об этом заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.Пеллегрино покинул «Алавес»Главный тренер «Алавеса» Маурисио Пеллегрино заявил о своем уходе из клуба.«Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летиемЛондонский «Арсенал» поздравил своего бывшего полузащитника Андрея Аршавина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 36 лет, сообщает RT.«Манчестер Сити» начал переговоры с Яя ТуреПолузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре начал переговоры с клубом о новом контракте, сообщает Sky Sports.Нападающий, которого хочет купить «Спартак». Рассказываем о Кайоде (видео)Нападающий, которого хочет купить «Спартак». Рассказываем о Кайоде (видео)Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о потенциальном новобранце красно-белых.Бывший полузащитник «Анжи» Виллиан может перейти из «Челси» в «Баварию»28-летний бразильский полузащитник сборной Бразилии Виллиан может перейти из «Челси» в «Баварию» в летнее трансферное окно.
Футбол
«МЮ» просмотрит Бэйла на матче с «Ювентусом»
Футбол
Карло Анчелотти: Одну неделю отпуска я буду только отсыпаться
Футбол
Ди Франческо на этой неделе возглавит «Рому»
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» на старте финала Кубка Стэнли, Малкин забросил шайбу
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Алексис Санчес
Алексис Санчесвсе новости
Месут Озил
Месут Озилвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы