«Арсенал» готов платить Озилу и Санчесу 30 млн фунтов за сезон
Как сообщает Mirror, лондонский «Арсенал» не оставляет попыток сохранить в своих рядах Алексиса Санчеса и Месута Озила.
Согласно источнику, в стане «пушкарей» надеются, что победа в Кубке Англии заставит обоих игроков передумать об уходе из клуба.
Отмечается, что «канониры» готовы платить своим лидерам по 15 млн фунтов за сезон.
Ранее сообщалось, что Санчес ведет переговоры с «Баварией», а Озил интересен «Манчестер Юнайтед».
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