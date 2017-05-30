«Арсенал» готов платить Озилу и Санчесу 30 млн фунтов за сезон

Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает Daily Mail.

«Челси» интересуется защитником «Баварии» Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает Daily Mail.

3 июня в Кардиффе на стадионе «Милениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».

«МЮ» просмотрит Бэйла на матче с «Ювентусом»

«МЮ» просмотрит Бэйла на матче с «Ювентусом» 3 июня в Кардиффе на стадионе «Милениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал об интересе «МЮ» к полузащитнику сборной Хорватии Ивану Перишичу.

Спортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется Перишичем Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал об интересе «МЮ» к полузащитнику сборной Хорватии Ивану Перишичу.

Голкипер «Ливерпуля» высказался о возможном приходе вратаря «Порту» Икера Касильяса, а также прокомментировал свою ситуацию в клубе.

Симон Миньоле: Все говорят о возможном приходе Касильяса

Симон Миньоле: Все говорят о возможном приходе Касильяса Голкипер «Ливерпуля» высказался о возможном приходе вратаря «Порту» Икера Касильяса, а также прокомментировал свою ситуацию в клубе.

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

Выход «Хаддерсфилда» в АПЛ, новый тренер «Барселоны» и победа «Питтсбурга» при помощи Малкина. Главные новости утра

Выход «Хаддерсфилда» в АПЛ, новый тренер «Барселоны» и победа «Питтсбурга» при помощи Малкина. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи выразил надежду, что главный тренер Арсен Венгер продолжит работу с командой.

Аарон Рэмзи: Надеюсь, что Венгер останется в «Арсенале»

Аарон Рэмзи: Надеюсь, что Венгер останется в «Арсенале» Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи выразил надежду, что главный тренер Арсен Венгер продолжит работу с командой.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Олег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Главный тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер сравнил со сказкой выход своей команды в английскую премьер-лигу.

Наставник «Хаддерсфилда»: Выход в АПЛ – сродни сказке Главный тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер сравнил со сказкой выход своей команды в английскую премьер-лигу.

Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня

Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня «Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.

Футболисты «Хаддерсфилда» в серии пенальти переиграли «Рединг» в финале плей-офф «Чемпионшипа», второго по силе дивизиона чемпионата Англии, и вышли в премьер-лигу.

«Хаддерсфилд» обыграл «Рединг» и вышел в АПЛ

«Хаддерсфилд» обыграл «Рединг» и вышел в АПЛ Футболисты «Хаддерсфилда» в серии пенальти переиграли «Рединг» в финале плей-офф «Чемпионшипа», второго по силе дивизиона чемпионата Англии, и вышли в премьер-лигу.

Тони Адамс: «Реал» бы уволил Венгера через один сезон

Тони Адамс: «Реал» бы уволил Венгера через один сезон Бывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс раскритиковал наставника «канониров» Арсена Венгера.

Агент полузащитника «Терека» Габриэля Торже Кристя Опря рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Торже может продолжить карьеру в одном из испанских клубов

Торже может продолжить карьеру в одном из испанских клубов Агент полузащитника «Терека» Габриэля Торже Кристя Опря рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал удаление Виктора Мозеса в финале Кубка Англии против «Арсенала».

Антонио Конте: Мозес падал только потому, что устал

Антонио Конте: Мозес падал только потому, что устал Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал удаление Виктора Мозеса в финале Кубка Англии против «Арсенала».

«Зенит» договорился с итальянцем Роберто Манчини по финансовым вопросам и составу тренерского штаба, сообщает «Р-Спорт». При этом стороны продолжают обсуждать принципы комплектования команды.

«Зенит» договорился с Манчини по финансам, стороны обсуждают состав команды

«Зенит» договорился с Манчини по финансам, стороны обсуждают состав команды «Зенит» договорился с итальянцем Роберто Манчини по финансовым вопросам и составу тренерского штаба, сообщает «Р-Спорт». При этом стороны продолжают обсуждать принципы комплектования команды.

Полузащитник «Терека» Олег Иванов может остаться в команде. Об этом заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Гендиректор «Терека»: Завтра будем общаться с Ивановым

Гендиректор «Терека»: Завтра будем общаться с Ивановым Полузащитник «Терека» Олег Иванов может остаться в команде. Об этом заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Главный тренер «Алавеса» Маурисио Пеллегрино заявил о своем уходе из клуба.

Пеллегрино покинул «Алавес» Главный тренер «Алавеса» Маурисио Пеллегрино заявил о своем уходе из клуба.

Лондонский «Арсенал» поздравил своего бывшего полузащитника Андрея Аршавина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 36 лет, сообщает RT.

«Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием Лондонский «Арсенал» поздравил своего бывшего полузащитника Андрея Аршавина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 36 лет, сообщает RT.

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре начал переговоры с клубом о новом контракте, сообщает Sky Sports.

«Манчестер Сити» начал переговоры с Яя Туре Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре начал переговоры с клубом о новом контракте, сообщает Sky Sports.

Нападающий, которого хочет купить «Спартак». Рассказываем о Кайоде (видео)

Нападающий, которого хочет купить «Спартак». Рассказываем о Кайоде (видео) Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о потенциальном новобранце красно-белых.