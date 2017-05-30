Тайгер Вудс: Я не употреблял алкоголь, все дело в лекарствах
Американский гольфист Тайгер Вудс выступил с опровержением
информации, что он был задержан полицией по обвинению в вождении в состоянии
алкогольного опьянения.
«Я хочу, чтобы все наконец узнали: к алкоголю эта история отношения не имеет. Все дело в реакции организма на лекарства, которые не прописали врачи», - приводит слова Вудса ESPN.
Напомним, ранее поступила информация, что спортсмен был арестован сотрудниками полиции во Флориде.
Вудс находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии «Мэйджор» за всю историю гольфа (14). Американец занимал первое место в мировом рейтинге на протяжении 623 недель.
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