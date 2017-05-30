Самая красивая болельщица ФНЛ поддерживает «Шинник»

В Москве прошел финальный этап всероссийского конкурса на самую красивую болельщицу команды Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что принять участие в конкурсе могли представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся гражданками России и болельщицами клубов ФНЛ.

В решающем этапе приняли участие 19 девушек, каждая из которых стала победительницей аналогичного конкурса в своем клубе.

В финале девушкам пришлось демонстрировать свои лучшие качества при выполнении разнообразных заданий. Кроме внешних данных жюри (в которое, в частности, вошли президент ФНЛ Игорь Ефремов, олимпийская чемпионка, член Совета Федерации Татьяна Лебедева, депутат Государственной Думы Владимир Афонский, спортивный комментатор Георгий Черданцев) оценивало их умение вести себя на сцене, находчивость, интеллектуальные качества, а также чисто футбольные знания.

В итоге победительницей и первой в истории «Мисс ФНЛ-Фонбет» была признана представительница ярославского «Шинника» Карина Сулейманова. Карине 19 лет, она будущий экономист и участница группы поддержки Lucky star. Также она является профессиональной моделью.

Титул вице-мисс достался Екатерине Поляниной, представлявшей красноярский «Енисей». Стоит также упомянуть о специальном призе «Мисс зрительских симпатий», который получила представляющая «Тамбов» Валерия Кадомская. Она выиграла голосование на официальном сайте ФНЛ. В свою очередь, «Мисс талант» стала Анна Шепенкова («Тосно»), а «Мисс спорт» – Екатерина Коноплева («Зенит»-2).